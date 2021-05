Quasi Tutta Italia è In Zona Gialla: La Mappa Delle Regioni Dal 17 Maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) In arancione resta solo la Valle d’Aosta. Ecco quali riaperture sono previste, mentre si discute un nuovo allentamento Delle restrizioni (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da oggi, lunedì 17 Maggio, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, Sicilia e Sardegna passano dalla Zona arancione a quella Gialla, portando in giallo Quasi Tutta l’Italia. L’unica eccezione è rappresentata dalla Valle d’Aosta, che resta ancora in Zona arancione. Nell’ultima settimana l’andamento epidemiologico è sensibilmente migliorato in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) In arancione resta solo la Valle d’Aosta. Ecco quali riaperture sono previste, mentre si discute un nuovo allentamentorestrizioni (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da oggi, lunedì 17, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, Sicilia e Sardegna passano dallaarancione a quella, portando in giallol’. L’unica eccezione è rappresentata dalla Valle d’Aosta, che resta ancora inarancione. Nell’ultima settimana l’andamento epidemiologico è sensibilmente migliorato in ...

