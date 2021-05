Giulia Stabile: “Sangiovanni è stato il mio primo bacio, lo avevo notato già dai provini” (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile si era presa una cotta per Sangiovanni già durante i provini, quando lo aveva notato da dietro la sua mascherina. “Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”. Intervistata da La Stampa, la ballerina – reduce dalla vittoria ad Amici – ha poi aggiunto: “Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 maggio 2021)si era presa una cotta pergià durante i, quando lo avevada dietro la sua mascherina. “Loai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”. Intervistata da La Stampa, la ballerina – reduce dalla vittoria ad Amici – ha poi aggiunto: “Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì ...

