eBay | le nuove regole vietano la vendita di videogiochi sessualmente espliciti

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 17 maggio 2021) Da metà giugno, all'interno diverranno messe in attodirettive. E non riguardano solo i: tutti i prodotti di natura sessuale che non rispettano lepolitiche verranno rimossi dalla piattaforma. Gli oggetti e la categoria Arte, che include fumetti Hentai, potrebbero essere rimossi. Ciò si applicherà anche alla sezione "Solo adulti", che verrà eliminata. Il materiale sessuale, inclusi articoli contenenti nudità e manifestazioni di attività sessuale, non sarà più consentito. Chiaramente, i film per adulti ed iX-rated saranno vietati. L'azienda americana si è giustificata nell'ottica di proteggere i propri clienti, che non vogliono necessariamente vedere questo tipo di articoli. "Ladi materiale per adulti di natura sessuale non è ...