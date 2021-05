Covid Campania, il pasticcio dei dati: non cancellati 56mila ex positivi (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 19 e 20 giugno 2020, più o meno un anno fa, quando la Campania per due giorni consecutivi non registrava nemmeno un nuovo caso di Covid-19 e gli ospedali avevano meno di 50 ricoverati (di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 19 e 20 giugno 2020, più o meno un anno fa, quando laper due giorni consecutivi non registrava nemmeno un nuovo caso di-19 e gli ospedali avevano meno di 50 ricoverati (di...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Dl riaperture: coprifuoco alle 23 entro mercoledì, abolito dal 21 giugno ...gialla Sarà un'Italia quasi completamente in giallo quella rappresentata nella mappa del Covid a ... zona gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,...

Vaccino Covid, prima dose a 19 milioni (e rifornimenti in arrivo), ricoveri in calo In Campania da oggi le somministrazioni a 3mila residenti tra i 45 e i 49 anni . In Toscana pronti con le farmacie e il preparato J&J. Le regioni proseguono in ordine sparso , con l'obiettivo di ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania

Coronavirus, da oggi Italia quasi tutta gialla Oggi durante la cabina di regia politica il governo si tratterà soprattutto del possibile posticipo del coprifuoco alle undici di sera o a mezzanotte ...

