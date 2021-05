Palestre e piscine | quando riaprono?

(Di domenica 16 maggio 2021) Con la riapertura graduale e la curva dei contagi in calo, tutte le attività stanno lentamente ricominciando ad aprire. Quali sono le sorti per? Le ultime disposizioni prevedono che: “1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività diall’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 5 2. A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività diin conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle ...

Chi entrerà nelle strutture dovrà fornire il proprio nominativo, gli elenchi devono essere mantenuti dai gestori per 14 giorni. Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire la distanza interpersonale.