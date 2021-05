Messa Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione per l’Ascensione con i fedeli del Myanmar (Di domenica 16 maggio 2021) Messa Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere oggi, festa dell’Ascensione Oggi, domenica 16 maggio 2021, in occasione della solennità dell’Ascensione, Papa Francesco presiede una Messa dalla Basilica Vaticana per la Comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma. La celebrazione si terrà oggi, 16 maggio, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.00, all’Altare della Cattedra in San Pietro. Il Papa risponde così ad una specifica richiesta della comunità birmana a Roma, e vuole dare un ulteriore segno di solidarietà al Paese colpito tre mesi fa da un colpo di Stato. Ma dove ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021)tv:oggi, festa delOggi, domenica 16 maggio 2021, in occasione della solennità delpresiede unadalla Basilica Vaticana per la Comunità deidelresidenti a Roma. Lasi terrà oggi, 16 maggio, Solennità del, alle ore 10.00, all’Altare della Cattedra in San Pietro. Ilrisponde così ad una specifica richiesta della comunità birmana a Roma, e vuole dare un ulteriore segno di solidarietà al Paese colpito tre mesi fa da un colpo di Stato. Ma...

Ultime Notizie dalla rete : Messa Papa Sos guerra civile in Myanmar. Oggi la preghiera a Roma con il Papa Appello del Papa per la pace nella Messa con il clero birmano . Padre Maurice Moe Aung è un sacerdote cattolico del Myanmar . Per la Congregazione dei Missionari della Fede è a Roma. Ed è tra gli animatori della ...

Le celebrazioni al colle di Santa Lucia Perciò, alle 9,30 , la Messa sarà celebrata da don Domenico, parroco di San Giuseppe. In accordo ... come indicato da papa Francesco in questo anno speciale dedicato al sesto anniversario della ...

"Lavoro, futuro incerto I diritti prima del profitto" In Acciaieria, a poca distanza dal piazzale dove il Papa Santo incontrò migliaia di lavoratori, si è svolta la messa. "E’ necessario adoperarsi con sollecitudine – continua il Papa – affinché le ...

