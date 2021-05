Juve-Inter, duro attacco da ESPN: “Rigore dato per farla entrare in Champions” (Di domenica 16 maggio 2021) La Juventus ha superato lo scoglio Inter ma quante polemiche per il Rigore su Cuadrado: “Regalato per la corsa Champions”, tuonano da ESPN Il derby d’Italia è finito, ma le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 16 maggio 2021) Lantus ha superato lo scoglioma quante polemiche per ilsu Cuadrado: “Regalato per la corsa”, tuonano daIl derby d’Italia è finito, ma le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

ZZiliani : Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e… - TuttoMercatoWeb : Episodi discussi in Juve-Inter, ESPN: 'Una rapina calcistica da parte dei salvatori del calcio' - pisto_gol : Me la chiedete in tantissimi: per questo a grande richiesta torna la SuperMoviola : domani, tutto su Juve-Inter ?? - nyamangyoku : RT @pisto_gol: SuperMoviola Juve-Inter 2^T 87’ contatto Cuadrado/Perisic che Calvarese valuta fallo di Perisic senza che il Var Irrati chia… - Dulafive : E pensate se sto Juve-Inter fosse contato qualcosa di più di un (im)probabile posto in Champions per una sola delle due. -