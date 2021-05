GP Francia | Moto2 | Fernandez concede il bis

(Di domenica 16 maggio 2021) Niente più pioggia sul GP di, con il sole che bacia la gara della. Su una pista asciutta, anche se non completamente, Raulsi porta a casa la seconda vittoria in cinque gare, lanciandosi per la corsa nel mondiale. Con un ritmo di gara da “martillo”, il rookie spagnolo batte il compagno di squadra Remy Gardner e Marco Bezzecchi, al secondo podio consecutivo. Cade Sam Lowes, che rimedia uno zero pesante in ottica campionato. Eccellente prova per Tony Arbolino, quarto al termine di una prestazione super. Bo Bensneyder, Marcel Schrotter, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Simone Corsi e Jorge Navarro completano la top ten. GP: quali sono le fasi clou della gara? Bezzecchi centra una partenza perfetta, e dopo la prima curva è davanti a. ...

Garcia vince la gara della Moto3 davanti a Salac e Riccardo Rossi. Insuccesso di Raul Fernandez, terzo Bezzecchi. Alle 14 in programma la gara della MotoGP. Tutto in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), sul web aggiornamenti in tempo reale con il live - ...Successo di Raul Fernandez nella, classe di mezzo del Motomondiale, al gp di Le Mans. Terzo posto per l'italiano Marco Bezzecchi, mentre è secondo Remy Gardner. Gardner resiste in testa al Mondiale con un solo punto di ...Lo spagnolo conquista la seconda vittoria stagionale davanti a Gardner, ancora leader in campionato, 3° il romagnolo davanti al connazionale Arbolino. A terra Lowes. Ecco cosa è successo in gara ...Niente più pioggia sul GP di Francia, con il sole che bacia la gara della Moto2. Su una pista asciutta, anche se non completamente, Raul Fernandez si porta a casa la seconda vittoria in cinque gare, ...