Ginnastica | la Pro Patria Bustese vince il suo primo Scudetto al maschile Bartolini ed Edalli in spolvero

(Di domenica 16 maggio 2021) La Prosi è laureata Campionessa d’Italia diartisticaper la prima volta nella storia. La compagine lombarda ha conquistato lonella Final Six andata in scena al PalaVesuvio di Napoli, imponendosi con 27 punti speciali. Gli show di Nicola(fantasmagorico 15.100 al corpo libero, dove ha vinto il bronzo agli ultimi Europei; 14.600 al volteggio), la costanza di Ludovico(13.400 al cavallo, 14.350 alle parallele, 13.900 alla sbarra, 13.500 agli anelli), la verve di Ares Federici (14.450 al corpo libero, 12.600 alla sbarra) hanno permesso al sodalizio di Busto Arsizio di avere la meglio sulla Virtus Pasqualetti Macerata, che si ferma a 25 punti speciali e si vede scucire il tricolore dai propri body. Andrea ...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: ?? Ginnastica artistica, i Campioni d'Italia 20/21: ?????? Brixia Brescia ?????? Pro Patria Bustese @Federginnastica | #Final… - Eurosport_IT : ?? Ginnastica artistica, i Campioni d'Italia 20/21: ?????? Brixia Brescia ?????? Pro Patria Bustese @Federginnastica |… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Pro

VareseNoi.it

... nel girone A, la Giovanile Ancona con 28 punti speciali, gli stessi ottenuti dallaPatria ... Terza piazza per laSalerno che non riesce a sfruttare il fattore campo e si ferma a quota 16 ...... fare, guardare un film anche con gli AirPods. Si può fare tantissimo con Apple TV ed è ... come ad esempio i video registrati con iPhone 12, che da questo punto di vista permette di ...La Pro Patria Bustese si è laureata Campionessa d'Italia di ginnastica artistica maschile per la prima volta nella storia. La compagine lombarda ha conquistato lo Scudetto nella Final Six andata in sc ...GINNASTICA ARTISTICA - Al Pala Vesuvio di Napoli trionfa la Pro Patria Bustese, Macerata sfiora il quarto tricolore della sua storia ...