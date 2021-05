Covid, si torna a ballare in discoteca: dove e quando (Di domenica 16 maggio 2021) Continuano gli esperimenti di concerti e serate in discoteca Covid free per poter sperimentare un ritorno alla normalità in totale sicurezza Dopo la Spagna e la Francia, tocca all’Italia. Si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 maggio 2021) Continuano gli esperimenti di concerti e serate infree per poter sperimentare un ritorno alla normalità in totale sicurezza Dopo la Spagna e la Francia, tocca all’Italia. Si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Adnkronos : #Berlusconi torna in ospedale: ricovero nella notte per accertamenti post covid. - occhio_notizie : Si tratta del dato più basso da ottobre - DellOlioMario : RT @LennyFarmer_: dopo una doverosa pausa per lutto #lennycast torna con una puntata speciale deidcata da un anno di mantemia Covid19 un an… - gmlavolpe : @Alex_Cavasinni Dai su, goditi lo scudetto COVID per antonomasia. Che magari l’anno prossimo torna la normalità ..… - LennyFarmer_ : dopo una doverosa pausa per lutto #lennycast torna con una puntata speciale deidcata da un anno di mantemia Covid19… -