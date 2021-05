Covid | Fi | ' cabina regia tenga conto numeri positivi | apriamo il Paese' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Nell'ultima settimana la situazione è positivamente migliorata. I dati dei contagi sono in costante calo, così come quelli delle vittime; il numero dei vaccinati aumenta di giorno in giorno, e i primi studi sugli effetti del siero anti-Covid ci rassicurano oltre ogni più rosea previsione: già con una dose il rischio decesso cala del 95%, il rischio di ricovero del 90%, e quello di contrarre l'infezione dell'80%. Ladidel governo che si riunirà domani dovrà tenerdi questi clamorosi". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Coprifuoco almeno alle 24 - prosegue l'esponente azzurro - per poi essere presto abolito; aperture vere per tutti gli altri settori che aspettano una data per ripartire; accelerazione sul ...