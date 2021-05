Aka7even confessa di aver amato e dimenticato Martina | Deddy rivela | “Ho fatto arrabbiare Maria De Filippi”

(Di domenica 16 maggio 2021) Ieri i finalisti di Amici 20 sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La padrona di casa ovviamente ha chiesto addiMiliddi e lui hato dila dimenticata (per la gioia di molti fan che non appoggiavano questa coppia). “Questo pezzo l’ho scritto nel periodo in cui io eci eravamo distaccati ed era anche il periodo che sentivo molto la mancanza di casa, soprattutto di mia madre e mio padre, tanto che ho unito un po’ le due cose ho scritto per la maggior parte del testo die alcune cose dedicate ai miei genitori. Ma in realtà l’ho amata davvero tanto e anche il contesto, rimanere da solo soprattutto in finale e poi instaurare un rapporto ancora più stretto con loro mi ha portato un po’ a dimenticarla, perché fa parte anche di un ...

...via dell'amicizia con, qualche ora fa il cantante ha confessato che tra lui e Martina sta nascendo qualcosa . Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato sui social. Amici: Raffaele...Lorella ha parlato anche di Alessandro Cavallo , uno dei cinque finalisti della ventesima edizione di Amici insieme a Sangiovanni,, Giulia Stabile e Deddy . Il giovane ballerino pugliese ...