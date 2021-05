Verissimo | Silvia Toffanin furiosa con Lea T | “Affermazioni diffamatorie”

Advertising

sangiuss__ : RT @ilavch: vabbe raga comunque, scherzi a parte, silvia fa sempre questo tipo di interviste e ha chiesto a tutti, anche agli eliminati, de… - MariaFr78529396 : In che senso nemmeno Silvia ha parlato della storia con Rosa #verissimo #Amici20 - eseinvece : si Silvia ma io volevo vedere tancredi #Verissimo - giuliasenzanome : Silvia grazie al cazzo la abbiamo sentita 30 volte a sera #amici20 #verissimo - decemvber16 : Silvia confirmed bimba di Giulia #verissimo #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Silvia

Lea T, le dure parole controToffanin , quest'oggi, prende parola per fare chiarezza sulla vicenda: " Prima di iniziare voglio raccontarvi due cose. Tra poco voi vedrete un'...Toffanin fa un chiarimento asu Lea T: 'Le parole censura e discriminazione non mi appartengono' Inizio didecisamente insolito perToffanin , che raramente perde la pazienza con qualche ospite. Oggi però a15 maggio 2021 la conduttrice ha aperto la puntata con voce seria ...Giulia Stabile vincitore Amici 2021 del circuito ballo oppure no? Lei intanto rilancia: "Vorrei rimanere nella scuola, ho paura che.." ...Verissimo, Serena Marchese dopo Amici confessa: "Non reggevo psicologicamente" Grande comparto oggi a Verissimo dedicato ad Amici 20, di cui stasera andrà ...