Juventus-Inter | espulsione eccessiva per Bentancur

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 maggio 2021)sono in campo per la 37esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una sfida fondamentale per la qualificazione in Champions League della squadra di Andrea Pirlo. La squadra di Pirlo passa in vantaggio: Cristiano Ronaldo si presenta dal dischetto, Handanovic respinge ma lo stesso portoghese non sbaglia. Poi arriva il pareggio sempre con Lukaku dal dischetto. Nel finale il gol di Cuadrado. Il secondo tempo inizia male per lache rimane in 10 per l’di. Doppia ammonizione nei confronti del centrocampista, il secondo giallo sembra eccessivo. L'articolo CalcioWeb.