Israele, Hamas cessa il fuoco ma annuncia possibili attacchi su Tel Aviv dalla mezzanotte. Biden protesta con Netanyahu per il numero di vittime (Di sabato 15 maggio 2021) Hamas cesserà il fuoco verso Tel Aviv per due ore a partire delle 22 locali (le 23 italiane). Dopo di che, si legge sul canale Telegram dell’ala militare di Hamas, «su ordine del comandante Mohammed Deif gli abitanti della città israeliana torneranno a stare su una gamba sola», ossia in uno stato di incertezza e di ansia per possibili attacchi. I colloqui di Biden con Netanyahu e Abu Mazen Il presidente americano Joe Biden, parlando al telefono col premier israeliano Benyamin Netanyahu e con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Biden ha detto al primo ministro di Israele di essere preoccupato per le vittime civili di entrambe le parti e ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021)cesserà ilverso Telper due ore a partire delle 22 locali (le 23 italiane). Dopo di che, si legge sul canale Telegram dell’ala militare di, «su ordine del comandante Mohammed Deif gli abitanti della città israeliana torneranno a stare su una gamba sola», ossia in uno stato di incertezza e di ansia per. I colloqui dicone Abu Mazen Il presidente americano Joe, parlando al telefono col premier israeliano Benyamine con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen.ha detto al primo ministro didi essere preoccupato per lecivili di entrambe le parti e ...

Advertising

andreapurgatori : #propagandalive @welikeduel ho un po’ di domande senza risposta. Chi ha fatto saltare l’accordo di pace Rabin/Arafa… - lauraboldrini : Fermatevi! Bombe e razzi non aiutano gli israeliani e non aiutano i palestinesi. Servono solo a #Netanyahu e #Hamas… - ilpost : Non è una guerra alla pari - fabius10scudi : RT @giulianol: Giornalista di RaiNews fatica a non ridere parlando della telefonata di Di Maio a Borrell per un'azione 'incisiva' dell'UE n… - DanieleDann1 : ?? #Israele-#Gaza: Un altro video che mostra la fuga dalla spiaggia di #TelAviv quando, oggi pomeriggio, c'è stato u… -