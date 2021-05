Iran | Zarif cancella visita a Vienna per bandiera Israele

Advertising

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha cancellato oggi una visita a Vienna, dove si stanno svolgendo i negoziati sul nucleare, in segno di protesta per la decisione del cancelliere Sebastian Kurz di fare issare la bandiera di Israele su edificio sede governo.