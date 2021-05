Djokovic in finale agli Internazionali, battuto Sonego (Di sabato 15 maggio 2021) Novak Djokovic raggiunge la finale agli Internazionali Bnl d'Italia in corso al Foro Italico di Roma. Il serbo, numero 1 della classifica Atp, ha battuto in tre set 6-3, 6-7 (5-7), 6-2, l'italiano Lorenzo Sonego (33 Atp). Domani in finale Djokovic affrontera' Nadal per difendere il trofeo conquistato nell'ultima edizione. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Novakraggiunge laBnl d'Italia in corso al Foro Italico di Roma. Il serbo, numero 1 della classifica Atp, hain tre set 6-3, 6-7 (5-7), 6-2, l'italiano Lorenzo(33 Atp). Domani inaffrontera' Nadal per difendere il trofeo conquistato nell'ultima edizione.

Advertising

WeAreTennisITA : SI VA AL TERZO ?? Lorenzo Sonego si salva nel finale: annulla due matchpoint a Novak Djokovic che ha servito per il… - WeAreTennisITA : SARÀ RAFA ?? NOVAK ?? Un ottimo @DjokerNole batte un volenteroso Sonego, che conclude una settimana strepitosa uscen… - rtl1025 : ?? @InteBNLdItalia, la finale sarà #Djokovic-#Nadal, si ferma in semifinale un eroico Lorenzo #Sonego ?? di Paolo Pa… - sportal_it : Internazionali: Sonego a un set dal sogno, Djokovic in finale - Flavi68a : RT @rtl1025: ?? @InteBNLdItalia, la finale sarà #Djokovic-#Nadal, si ferma in semifinale un eroico Lorenzo #Sonego ?? di Paolo Pacchioni @f… -