Calciomercato Juventus, colpo dai rivali: c’è l’intesa con il calciatore (Di sabato 15 maggio 2021) Super colpo della Juventus, pronta a chiudere per un talento della Serie A, in arrivo nella prossima sessione di Calciomercato: intesa e cifre. I bianconeri pronti a chiudere un colpo dalla Serie A (Getty Images)Una grandissima novità per i tifosi della Juventus, che potrebbero vedere Hakan Calhanoglu in arrivo nella prossima sessione di Calciomercato. Il talento turco del Milan da mesi è in trattativa con il club per il rinnovo. Al momento però ancora non c’è un accordo tra le due parti, con la dirigenza bianconera che si è inserita concretamente per strappare il calciatore ai rivali. A rivelarlo ci ha pensato il portale specializzato Calciomercato.com. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, Allegri è la prima scelta di De ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 maggio 2021) Superdella, pronta a chiudere per un talento della Serie A, in arrivo nella prossima sessione di: intesa e cifre. I bianconeri pronti a chiudere undalla Serie A (Getty Images)Una grandissima novità per i tifosi della, che potrebbero vedere Hakan Calhanoglu in arrivo nella prossima sessione di. Il talento turco del Milan da mesi è in trattativa con il club per il rinnovo. Al momento però ancora non c’è un accordo tra le due parti, con la dirigenza bianconera che si è inserita concretamente per strappare ilai. A rivelarlo ci ha pensato il portale specializzato.com. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, Allegri è la prima scelta di De ...

