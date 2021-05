Zucchero Fornaciari: chi è, età, vero nome, carriera, vita privata, figli, ex moglie (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Top Dieci. Super ospite di questa puntata Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, racconterà le sue top dieci personali. Zucchero Fornaciari: chi è, età, carriera Zucchero, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, è nato a Reggio Emilia il 25 settembre del 1955, da Giuseppe e Rina Bondavalli. Il suo pseudonimo deriva dal soprannome che gli diede la maestra alle scuole elementari. Zucchero è annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia e nella sua lunga e brillante carriera ha riscosso un notevole successo commerciale. Zucchero, infatti, ha venduto più di 60 milioni di dischi – tra album e singoli – e ha collaborato con artisti affermati a livello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Top Dieci. Super ospite di questa puntatache, nell’intervista con Carlo Conti, racconterà le sue top dieci personali.: chi è, età,, all’anagrafe Adelmo, è nato a Reggio Emilia il 25 settembre del 1955, da Giuseppe e Rina Bondavalli. Il suo pseudonimo deriva dal sopranche gli diede la maestra alle scuole elementari.è annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia e nella sua lunga e brillanteha riscosso un notevole successo commerciale., infatti, ha venduto più di 60 milioni di dischi – tra album e singoli – e ha collaborato con artisti affermati a livello ...

Advertising

OltreleColonne : Inacustico D.O.C. & More, il nuovo album di Zucchero “Sugar” Fornaciari - RosyMerola : #Zucchero 'Sugar' Fornaciari, #14maggio: esce l'album 'Inacustico D.O.C. & MORE' - SinergicaMentis : Zucchero 'Sugar' Fornaciari, 14 maggio: esce l'album 'Inacustico D.O.C. & MORE' - RaiRadioItalia : Fuori oggi @ZuccheroSugar Inacustico D.O.C. & More ?? ?? - VinnyVinile : ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI”: esce l’album “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, primo progetto interamente acustico dell’art… -