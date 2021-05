Sampdoria, per ricordare lo scudetto bandiere a New York (Di venerdì 14 maggio 2021) GENOVA - Oltre quattromila bandiere blucerchiate con lo scudetto già vendute per ricordare i trent'anni dallo scudetto della Sampdoria : era il 19 maggio 1991 quando la squadra del presidente ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) GENOVA - Oltre quattromilablucerchiate con logià vendute peri trent'anni dallodella: era il 19 maggio 1991 quando la squadra del presidente ...

