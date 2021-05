Riscatto laurea agevolato c’è una scadenza? Le novità dell’Inps (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Riscatto laurea è la misura che aiuta tutti coloro che hanno intrapreso un percorso universitario negli anni della pensione. Gli studenti, che mentre svolgevano gli studi non hanno potuto accumulare contributi pensionistici, potranno recuperare gli anni di contributi versando una somma. Questa agevolazione ha il fine di garantire un pensionamento anticipato di 3, 4 o 5 anni, a seconda della durata degli studi. Il Riscatto agevolato permette di contare per la pensione anche gli anni di studi non continuativi. L’inps ieri, 13 maggio 2021, ha pubblicato un nuovo messaggio per precisare la scadenza del Riscatto laurea agevolato. Vediamo di cosa si tratta. Riscatto laurea agevolato e pace contributiva: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilè la misura che aiuta tutti coloro che hanno intrapreso un percorso universitario negli anni della pensione. Gli studenti, che mentre svolgevano gli studi non hanno potuto accumulare contributi pensionistici, potranno recuperare gli anni di contributi versando una somma. Questa agevolazione ha il fine di garantire un pensionamento anticipato di 3, 4 o 5 anni, a seconda della durata degli studi. Ilpermette di contare per la pensione anche gli anni di studi non continuativi. L’inps ieri, 13 maggio 2021, ha pubblicato un nuovo messaggio per precisare ladel. Vediamo di cosa si tratta.e pace contributiva: ...

Advertising

occhio_notizie : Riscatto laurea agevolato e pace contributiva, l'Inps pubblica un avviso. Cos'è e come funziona: >>> - scuolainforma : Riscatto laurea agevolato, nuovo messaggio INPS del 13 maggio - infoitinterno : Riscatto laurea per la pensione ex Enpals - LavoroFisco : Riscatto laurea da valutare nel sistema contributivo: onere agevolato limitato alla pace contributiva - PersoneniPaolo : RT @EasyTaxApp: Il riscatto della #laurea ti permette di sfruttare gli anni universitari per raggiungere la #pensione in anticipo. Ma è va… -