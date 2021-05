Reggio Calabria, tragedia sfiorata in pieno centro: un palo cade in strada e finisce su un’auto [VIDEO] (Di venerdì 14 maggio 2021) tragedia sfiorata questo pomeriggio a Reggio Calabria: un palo si stacca dal terreno e cade in strada, finendo addosso a un’auto tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio a Reggio Calabria, in pieno centro cittadino. Un palo installato proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia si è infatti staccato dal terreno cadendo in strada e andando a finire addosso a un’auto. Per fortuna non si contano feriti ma, come si può vedere dal VIDEO in basso, si è momentaneamente interrotto il traffico con lo sdegno e lo stupore dei ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021)questo pomeriggio a: unsi stacca dal terreno ein, finendo addosso anel tardo pomeriggio a, incittadino. Uninstallato proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia si è infatti staccato dal terrenondo ine andando a finire addosso a. Per fortuna non si contano feriti ma, come si può vedere dalin basso, si è momentaneamente interrotto il traffico con lo sdegno e lo stupore dei ...

