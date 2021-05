Programmi TV di stasera, venerdì 14 maggio 2021. Su Rete 4 l’ultimo appuntamento stagionale di «Quarto Grado» (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 21.25. Top Dieci Varietà. Torna “Top Dieci”, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice. Super ospite della quarta serata Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 21.25. Top Dieci Varietà. Torna “Top Dieci”, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato ilr numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice. Super ospite della quarta serata Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, ...

