Picchia pachistano per costringerlo a cedere casa | preso

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ accusato di due distinte estorsioni, rispettivamente commesse ai danni di un cittadino extracomunitario e di un imprenditore della provincia di Caserta, Domenico Di Nardo, 39enne di Giugliano, ritenuto contiguo al clan “Mallardo”, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. Secondo l’indagine coordinata dalla DDA Di Nardo, con reiterate minacce di morte e con l’utilizzo di armi, avrebbe costretto un cittadino, residente in un appartamento acquistato ad un’asta giudiziaria, a lasciare la sua abitazione, arrivando a sottrargli, dopo aver fatto irruzione nel suo domicilio, alcuni oggetti e denaro contante che lo stesso custodiva nella sua dimora e a chiuderlo a chiave in uno sgabuzzino percuotendolo con una mazza di ferro e spaventandolo esplodendo sul pavimento dei colpi di arma da fuoco. Nel secondo caso, ...