Lontano lontano | trama | cast e curiosità del film in onda questa sera su Rai 3

(Di venerdì 14 maggio 2021)sarà trasmesso in primata venerdì 14 maggio 2021 alle ore 21:10. Ilha ottenuto ben 2 candidature ai Nastri d’Argento e ha vinto un premio ai David di Donatello. Laed ildelche andrà inin tv e che al Box Office, in Italia, ha incassato 126 mila euro.: ildelinsu Rai 3 venerdì 14 maggio 2021è una commedia del 2019 girata dal regista e attore Gianni Di Gregorio, che in questo stessoricopre anche un ruolo da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lontano lontano

RAI - Radiotelevisione Italiana

Questo film che racconta tante disperazioni, fa anche questa piccola denuncia sul mio personaggio, che arriva dasu un barcone, da dove c'è guerra. C'è molta umanità ed emozione in questo ...Per quanto riguarda le cuffie over - ear, nell'ormaiottobre del 2019 sono state lanciate le Beats Solo Pro con cancellazione del rumore e chip H1. Lo Smartphone 5G migliore rapporto qualità/...Lontano lontano in onda su Rai 3 oggi, 14 maggio, a partire dalle 21.20. Regia di Gianni De Gregorio, nel cast Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli.Indice dei contenuti1 Lontano lontano film – regia, protagonisti, dove è girato2 Lontano lontano – trama del film in onda su Rai 32.1 Spoiler finale3 Lontano lontano – il cast completo Condividi su Ra ...