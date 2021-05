Internazionali BNL d’Italia 2021, Nadal: “Con Zverev mia miglior partita dell’anno sulla terra rossa” (Di venerdì 14 maggio 2021) Rafael Nadal, dopo aver sconfitto il tedesco Alexander Zverev nel match valevole per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021, ha commentato quanto accaduto in partita: “Una caduta per fortuna senza danni e forse la mia miglior partita sulla terra rossa dell’anno. Mi da’ altra fiducia anche verso il mio corpo, sento che sto lavorando bene. Ho alcune ferite. E’ stata una caduta inaspettata, in una corsa normale, perché qui le linee a volte si alzano e il piede si è incastrato. Ho sbattuto il polso, all’inizio avevo un po’ di paura ma dopo pochi secondi ho visto che era solo dolore e che non c’era nient’altro. Opelka? E’ un avversario difficile. Ha un servizio ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Rafael, dopo aver sconfitto il tedesco Alexandernel match valevole per i quarti di finale degliBNL, ha commentato quanto accaduto in: “Una caduta per fortuna senza danni e forse la mia. Mi da’ altra fiducia anche verso il mio corpo, sento che sto lavorando bene. Ho alcune ferite. E’ stata una caduta inaspettata, in una corsa normale, perché qui le linee a volte si alzano e il piede si è incastrato. Ho sbattuto il polso, all’inizio avevo un po’ di paura ma dopo pochi secondi ho visto che era solo dolore e che non c’era nient’altro. Opelka? E’ un avversario difficile. Ha un servizio ...

