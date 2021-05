«Equo compenso, servono soglie minime. Anche per la Pa». L’allarme del Cnf in Parlamento (Di venerdì 14 maggio 2021) Stefano Bertollini, componente della massima istituzione dell’avvocatura, audito oggi dalla commissione Giustizia di Montecitorio sul rafforzamento della legge che tutela i professionisti: «Va legittimata l’azione collettiva dei Consigli nazionali e istituita un’autorità garante che vigili su chi viola la disciplina» «Si deve individuare un compenso minimo. Farlo non è una sfida temeraria al diritto dell’Unione europea. Lo hanno stabilito molteplici e Anche recenti sentenze della Corte di giustizia, dunque non c’è motivo di desistere dall’ampliamento della normativa sull’Equo compenso dei professionisti». Stefano Bertollini, consigliere Cnf, tocca il punto forse decisivo al termine dell’audizione dinanzi alla commissione Giustizia della Camera. Il rappresentante della massima istituzione forense viene ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Stefano Bertollini, componente della massima istituzione dell’avvocatura, audito oggi dalla commissione Giustizia di Montecitorio sul rafforzamento della legge che tutela i professionisti: «Va legittimata l’azione collettiva dei Consigli nazionali e istituita un’autorità garante che vigili su chi viola la disciplina» «Si deve individuare unminimo. Farlo non è una sfida temeraria al diritto dell’Unione europea. Lo hanno stabilito molteplici erecenti sentenze della Corte di giustizia, dunque non c’è motivo di desistere dall’ampliamento della normativa sull’dei professionisti». Stefano Bertollini, consigliere Cnf, tocca il punto forse decisivo al termine dell’audizione dinanzi alla commissione Giustizia della Camera. Il rappresentante della massima istituzione forense viene ...

