Amici 20 | Arisa e Lorella Cuccarini | ecco il loro finalista Alessandro Cavallo

(Di venerdì 14 maggio 2021) I FINALISTI DI20 DELLA SQUADRALa puntata della finale di20, andrà in diretta sabato 15 maggio, in prima serata, su Canale 5.chi è l’unicodelle coach. LEGGI ANCHE20, ANNA PETTINELLI E VERONICA PEPARINI: IL PERCORSO DELLASQUADRA IL PERCORSO DELLA SQUADRA Le coach, sono le due new entry del cast di20. Dopo essere state ospiti d’eccezioni nelle varie edizioni precedenti, ad entrambe è toccata anche la cattedra. Le due però sono state criticate molto spesso per ilmodo di fare che tende a prendersi ...

Advertising

euxjt99 : RT @euxjt99: Tancredi che parla bene di Arisa dicendo che le ha chiesto dei consigli al telefono e che si vedranno quando torna a Milano di… - weneedzerbisa : RT @euxjt99: Tancredi che parla bene di Arisa dicendo che le ha chiesto dei consigli al telefono e che si vedranno quando torna a Milano di… - zustinexpIicit : RT @euxjt99: Tancredi che parla bene di Arisa dicendo che le ha chiesto dei consigli al telefono e che si vedranno quando torna a Milano di… - menalettieri_ : RT @euxjt99: Tancredi che parla bene di Arisa dicendo che le ha chiesto dei consigli al telefono e che si vedranno quando torna a Milano di… - Zerbisa_ : RT @euxjt99: Tancredi che parla bene di Arisa dicendo che le ha chiesto dei consigli al telefono e che si vedranno quando torna a Milano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Arisa

Gli ultimi eliminati di: Tancredi e Serena si racconteranno a Silvia Toffanin Il cantante Tancredi è entrato in corsa ed è stato seguito dalla maestra. Racconterà a Silvia Toffanin come ...bocciata adma promossa al Festival di Sanremoè tra i primi ospiti della nuova stagione di Belve , il programma di interviste di Francesca Fagnani in onda su Rai2. La cantante, oggi ...Arisa, con le sue foto in bikini è diventata la paladina del body positività, dai vestiti eleganti sui palcoscenici al tratti più intimi ...La rivelazione della cantante è avvenuta durante un'intervista nella nuova edizione di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due ...