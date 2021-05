Zuppa di Porro del 13 maggio 2021

(Di giovedì 13 maggio 2021)di. Draghi riapriamo al turismo. Si vabbè, magari se togliesse il coprifuco daremmo un segnale. Dice che il patt di stabilità a cui ci siamo impiccati per anni è morto. Wow. E poi già che c’è fa secco il capo dei servizi segreti amichetto di Conte. boom. Bonini oggi scrive: si chiude una stagione di cui Conte era stato un ostinato e goffo regista. Migrati un gran casino e la solita tarantella europea. . Vaccini ai quarantenni: speriamo. Ma la storra più bella è il fuovo amico di Rep che racconta la storia di D?alema a cui i compagnucci europei fanno causa per 500 mila euro che si è intascato con mezzi non digitali, da loro fondazione con contratto secretato. Geniale Guzzanti, atttenti a MaRCO Travaglio chi bacia muore, come Davigo. Amazon non paga le tasse e DelVigo si incavola giustamente. Meloni dice sì a Bertolaso e Albertini. Israele ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L'ideona di #Saviano sui migranti, il rinvio delle #riaperture, le perquisizioni ai blogger anti-#Mattarella. Que… - NicolaPorro : ?? La manina tedesca nella guerra dei #vaccini, l’ennesimo teatrino sul #coprifuoco l’assalto dei barconi a Lampedus… - NicolaPorro : ?? Le 500mila dosi al giorno sono già sparite, #Biden fa il comunista sui brevetti, #Zan voleva censurare i cattolic… - Infonutrizione : Ricetta zuppa di avena, porro e zucca. - manu_etoile : RT @NicolaPorro: ?? L'ideona di #Saviano sui migranti, il rinvio delle #riaperture, le perquisizioni ai blogger anti-#Mattarella. Questo e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro

Nicola Porro

... basta minch*ate!" Non ci sta alla lettura di Saviano sul Corriere della Sera il conduttore di "Quarta Repubblica" che nella sua consueta rassegna stampa online - " Ladi" - sottolinea ...Così Nicolaè andato all'attacco del noto scrittore: lo ha fatto all'interno della sua '' quotidiana, in cui ha ripreso le recenti dichiarazioni dell'autore di Gomorra su un'emergenza che ...Saviano critica il Governo sull'immigrazione: “i migranti sono benedizione e necessità per il crollo delle nascite in Italia”. Porro non ci sta e replica “questa è un'idea nazista” ...“Una classifica in cui io sono prima del direttore Enrico Mentana non può essere una classifica affidabile. Il direttore è il direttore” dice Porro sorridendo dopo aver saputo di essere un gradino più ...