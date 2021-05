Roma | Letta | “Votare la Raggi al secondo turno? No | ci sarà Gualtieri”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 maggio 2021)– “laal, mi si chiede? No. Ci. Mettiamo in campo un Ministro dell’Economia per far rinasceredopo il degrado degli ultimi anni. Uniti attorno a Robertoper togliere la parola emergenza accanto alla parola”. Così Enrico(foto), segretario del Pd, che sull’argomento ha rilasciato un’intervista a “Il Messaggero”, dove precisa: “Ae Torino nessun accordo con il M5S”. L'articolo L'Opinionista.