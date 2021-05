Pd: sabato e domenica ‘Il mondo dopo’, Letta e Fitoussi tra gli interventi (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) – Terzo appuntamento sabato 15 e domenica 16 maggio del corso di politica ‘Il mondo dopo’ dedicato a ‘La società e l’economia italiana alla prova del rilancio’ organizzato da remoto dalla Fondazione Pd guidata da Gianni Cuperlo e a cui hanno aderito quasi 400 tra amministratori e quadri dirigenti locali del Partito democratico. Lo rende noto il Pd.Il corso si propone una riflessione sull’impatto della pandemia sul nostro Paese e sulle sue capacità di risposta; un seminario per riflettere sull’attualità e fornire spunti a una nuova visione politica. I lavori saranno riservati esclusivamente agli iscritti, ad eccezione degli interventi di Enrico Letta e di Jean-Paul Fitoussi che, sabato alle 17.30, verranno trasmessi in streaming ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) – Terzo appuntamento15 e16 maggio del corso di politica ‘Ildedicato a ‘La società e l’economia italiana alla prova del rilancio’ organizzato da remoto dalla Fondazione Pd guidata da Gianni Cuperlo e a cui hanno aderito quasi 400 tra amministratori e quadri dirigenti locali del Partito democratico. Lo rende noto il Pd.Il corso si propone una riflessione sull’impatto della pandemia sul nostro Paese e sulle sue capacità di risposta; un seminario per riflettere sull’attualità e fornire spunti a una nuova visione politica. I lavori saranno riservati esclusivamente agli iscritti, ad eccezione deglidi Enricoe di Jean-Paulche,alle 17.30, verranno trasmessi in streaming ...

