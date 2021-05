Maxi multa dell’Antitrust a Google Italia di 100 milioni di euro per posizione dominante: il caso della app Enel X esclusa dal Play Store (Di giovedì 13 maggio 2021) Una multa di 100 milioni di euro per abuso di posizione dominante. L’Antitrust ha sanzionato Google Italia, Google LLC e la società Alphabet per «violazione dell’art. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea». La nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spiega che, attraverso il sistema operativo Android e l’app Store Google Play, «Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l’accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali». Un’accusa non da poco considerato che in Italia i tre quarti degli smartphone utilizzano il sistema Android. ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Unadi 100diper abuso di. L’Antitrust ha sanzionatoLLC e la società Alphabet per «violazione dell’art. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unionepea». La nota dell’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato spiega che, attraverso il sistema operativo Android e l’app, «detiene unache le consente di controllare l’accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali». Un’accusa non da poco considerato che ini tre quarti degli smartphone utilizzano il sistema Android. ...

Advertising

usato_di_sicuro : Due bruscolini e passa la paura. - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Google, maxi multa Antitrust: 100 milioni di euro per Posizione Dominante. Sulla Fiscalità non equa ma amichevole? Ar… - laperlaneranera : Google, maxi multa Antitrust: 100 milioni di euro per Posizione Dominante. Sulla Fiscalità non equa ma amichevole?… - infoiteconomia : Google, maxi multa Antitrust: 100 milioni di euro per posizione dominante - infoiteconomia : Maxi multa dell’Antitrust a Google Italia di 100 milioni di euro per posizione dominante: il caso della app Enel X… -