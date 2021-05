Mass Effect: Legendary Edition - recensione (Di giovedì 13 maggio 2021) Capolavoro. Il dizionario Treccani definisce il termine 'capolavoro' come la migliore in una serie di opere di un artista, di uno scrittore, o di un'età, di una scuola e via discorrendo. E quante volte avete sentito associare questo termine alla saga di Mass Effect? Per molti l'epopea spaziale del comandante Shepard e della SSV Normandy è stato il culmine dell'esperienza di BioWare, una software house leggendaria, artefice di titoli indimenticabili come i primi Baldur's Gate, Jade Empire, Star Wars Knights of the Old Republic e Dragon Age. Eppure c'era qualcosa di speciale in Mass Effect, un fuoco di rara brillantezza, un'anima viva e tangibile che riusciva a esplorare efficacemente qualsiasi variante cromatica dello 'spettro emozionale', per utilizzare una citazione fumettistica. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Capolavoro. Il dizionario Treccani definisce il termine 'capolavoro' come la migliore in una serie di opere di un artista, di uno scrittore, o di un'età, di una scuola e via discorrendo. E quante volte avete sentito associare questo termine alla saga di? Per molti l'epopea spaziale del comandante Shepard e della SSV Normandy è stato il culmine dell'esperienza di BioWare, una software house leggendaria, artefice di titoli indimenticabili come i primi Baldur's Gate, Jade Empire, Star Wars Knights of the Old Republic e Dragon Age. Eppure c'era qualcosa di speciale in, un fuoco di rara brillantezza, un'anima viva e tangibile che riusciva a esplorare efficacemente qualsiasi variante cromatica dello 'spettro emozionale', per utilizzare una citazione fumettistica. Leggi altro...

Advertising

spaziogames : La nostra recensione di #MassEffectLegendaryEdition è qui! - Eurogamer_it : “Sarà leggen...non ti muovere...dario!” #MassEffect #MassEffectLegendaryEdition - IGNitalia : Preordini ancora disponibili su Amazon per Mass Effect Legendary Edition in uscita domani @IGNitalia - visiovns : come si fa a time skippare a domani non ce la faccio più ad aspettare per Mass Effect - Marcodrums1 : Vi aspetto in Live domani Venerdì 14 Maggio ore 20:30 con luiiiii... Mass Effect -