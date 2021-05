Internazionali d’Italia 2021, Lorenzo Sonego eroico e ai quarti: battuto Thiem dopo tre ore di battaglia (Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzo Sonego conquista probabilmente la vittoria più bella e importante della sua carriera, battendo Dominic Thiem con il punteggio di 6-4 6-7(5) 7-6(5) dopo tre ore e 24 di battaglia sulla Grandstand Arena. Il piemontese vola così ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021 e domani affronterà Rublev per un posto in semifinale. Una partita a dir poco folle, con il pubblico costretto ad andare via alla fine del secondo set e con Thiem che ha avuto match point sul 5-3 quando ormai tutto sembrava deciso. IL TABELLONE DEGLI IBI 2021 IL MONTEPREMI DEL TORNEO La cronaca – La partita inizia sui binari giusti per Sonego, che parte con percentuali bulgare al servizio ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021)conquista probabilmente la vittoria più bella e importante della sua carriera, battendo Dominiccon il punteggio di 6-4 6-7(5) 7-6(5)tre ore e 24 disulla Grandstand Arena. Il piemontese vola così aidi finale degliBNLe domani affronterà Rublev per un posto in semifinale. Una partita a dir poco folle, con il pubblico costretto ad andare via alla fine del secondo set e conche ha avuto match point sul 5-3 quando ormai tutto sembrava deciso. IL TABELLONE DEGLI IBIIL MONTEPREMI DEL TORNEO La cronaca – La partita inizia sui binari giusti per, che parte con percentuali bulgare al servizio ...

