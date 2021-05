Etruria | processo bancarotta | chieste condanne da 1 a 6 anni

Advertising

sciltian : @saverioeida @JaponicaIrai @CardelliAc Su Banca Etruria ci sono state assoluzioni importanti relative al ruolo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Etruria processo

Agenzia ANSA

Vanno da 1 a 6 anni le richieste di condanna fatte oggi dai pm di Arezzo Angela Masiello e Julia Maggiore alper bancarotta di bancache vede 24 imputati tra ex consiglieri e dirigenti dell'istituto bancario aretino. Tra le richieste, 6 anni sono stati chiesti per l'imprenditore Alberto ......penale del Tribunale di Viterbo presieduto dalla dr.ss Silvia Mattei è proseguito ila ... Stefano di Bancasig. Gian Paolo Rossi, anziano ottuagenario, ricoverato per una grave forma di ...AREZZO. Hanno chiesto la condanna per tutti i 25 imputati i due pm Julia Maggiore e Angela Masiello nell'ambito del processo per bancarotta sul crac di Banca Etruria. La pena massima, 6 anni e 6 ...AREZZO, 13 MAG - Vanno da 1 a 6 anni le richieste di condanna fatte oggi dai pm di Arezzo Angela Masiello e Julia Maggiore al processo per bancarotta di banca Etruria che vede 24 imputati tra ex consi ...