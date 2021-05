Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e vaccinazioni rallentamento e restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia italiana Nella seconda metà del 2021 gli investimenti sostenuti dall’Unione Europea dovrebbero portare l’economia su un percorso di Stanzione sostenuta che dovrebbe consentire la crescita di tornare al livello 6 pandemia entro la fine del 2022 lo scrive La Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera che rivedono al rialzo il PIL italiano al 4,2% quest’anno è il 4 al 4% il prossimo In quanto al pubblico continua a salire nel 2021 Ma poi cominciare a scendere dal 2022 la spinta del solo recovery è indicata in più del 2% dal commissario Gentiloni l’istituto superiore di sanità lavoro nuovo modello di cessazione del rischio di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e vaccinazioni rallentamento e restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia italiana Nella seconda metà delgli investimenti sostenuti dall’Unione Europea dovrebbero portare l’economia su un percorso di Stanzione sostenuta che dovrebbe consentire la crescita di tornare al livello 6 pandemia entro la fine del 2022 lo scrive La Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera che rivedono al rialzo il PIL italiano al 4,2% quest’anno è il 4 al 4% il prossimo In quanto al pubblico continua a salire nelMa poi cominciare a scendere dal 2022 la spinta del solo recovery è indicata in più del 2% dal commissario Gentiloni l’istituto superiore di sanità lavoro nuovo modello di cessazione del rischio di ...

