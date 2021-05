Sinner battuto da Nadal, eliminato a Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Jannick Sinner perde contro Rafael Nadal ed esce di scena al Masters 1000 di Roma. Il giovane talento azzurro si è arreso allo spagnolo, numero 3 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco. Nadal si qualifica così per gli ottavi di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov che ha sconfitto l’altro azzurro Stefano Travaglia per 7-6 (7-2), 6-3. Intanto, Sinner incassa l’applauso di Nadal: “E’ un giocatore incredibile, credo che farà una carriera grandissima. E’ stata una vittoria difficile contro un grande giocatore”, ha detto il mancino di Manacor nell’intervista a caldo dopo il match. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Jannickperde contro Rafaeled esce di scena al Masters 1000 di. Il giovane talento azzurro si è arreso allo spagnolo, numero 3 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco.si qualifica così per gli ottavi di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov che ha sconfitto l’altro azzurro Stefano Travaglia per 7-6 (7-2), 6-3. Intanto,incassa l’applauso di: “E’ un giocatore incredibile, credo che farà una carriera grandissima. E’ stata una vittoria difficile contro un grande giocatore”, ha detto il mancino di Manacor nell’intervista a caldo dopo il match. Funweek.

Advertising

Adnkronos : Jannick #Sinner fuori agli #Internazionali per mano di Nadal. Lo spagnolo lo applaude. - TV7Benevento : Sinner battuto da Nadal, eliminato a Roma... - Activnews24 : ?? TENNIS | Rafal Nadal arriva agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma dopo aver battuto #Sinner in due set 7-5 6-4 #sinnernadal - fisco24_info : Sinner battuto da Nadal, eliminato a Roma: Il giovane talento azzurro sconfitto in due set, lo spagnolo agli ottavi… - DanieleRaponi : #ATPRoma #tennis ???? #Sinner eliminato al 2º turno battuto da ???? #Nadal 75 64 #ATPRome #ForoItalico #Roma #IBI21… -