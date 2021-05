Sassuolo - Juventus 1 - 3 | Ronaldo e Dybala fanno 100 in bianconero

Advertising

juventusfc : 46’ | Ripartiamo come abbiamo finito! INSIEME, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - fanpage : #SassuoloJuve, ci pensano Dybala e CR7 - Arthuur25 : RT @xGPhilosophi: Sassuolo (3.52) 1-3 (0.37) Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Juventus

Torino, 8 maggio 2021 " A pochi giorni dal netto successo delloStadium , il Milan centra un'altra importantissima vittoria in terra torinese annichilendo con un perentorio 7 - 0 il Torino e compiendo un altro, fondamentale passo verso la conquista di un ...La Roma esce sconfitta da San Siro (1 - 3) ma non scivola in classifica grazie al successo dellacontro il. I giallorossi riscattano parzialmente un primo tempo deludente con i secondi quarantacinque minuti, durante i quali vanno più volte vicino al gol ma alla fine a prevalere ...(Adnkronos) - La Juventus vince in casa del Sassuolo ma resta fuori dalla zona Champions, il Milan travolge per 7-0 il Torino e mette nei guai i granata. Nella lotta per le posizioni nobili della clas ...Serie A, risultati 36.a giornata: tutto invariato nella lotta Champions con le vittorie di Atalanta, Juventus e Milan, Benevento quasi in B ...