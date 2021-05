Salernitana, Mezzaroma: «Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato della questione cessione del club Marco Mezzaroma, co-proprietario della Salernitana, ha parlato ai microfoni di RDS della cessione del club dopo la promozione in Serie A. «Negli anni precedenti c’era chi insinuava addirittura che non volessimo portare la Salernitana in Serie A così da non doverla vendere. E io rispondevo: “Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che la Salernitana sarebbe in Serie A”. Bene, ora dobbiamo risolvere questo piacevole problema. Ovviamente agiremo nel rispetto e nell’ambito della normalità. Ma sia chiara una cosa, la parte debole (ride, ndr) sono io, perché se anche dovessimo vendere la Salernitana, ma Lotito rimanesse alla Lazio, io non potrei comprare nessuna squadra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il co-patron dellaMarcoha parlato della questione cessione del club Marco, co-proprietario della, ha parlato ai microfoni di RDS della cessione del club dopo la promozione in Serie A. «Negli anni precedenti c’era chi insinuava addirittura che non volessimo portare lain Serie A così da non doverla vendere. E io rispondevo: “Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che lasarebbe in Serie A”. Bene, ora dobbiamo risolvere questo piacevole problema. Ovviamente agiremo nel rispetto e nell’ambito della normalità. Ma sia chiara una cosa, la parte debole (ride, ndr) sono io, perché se anche dovessimo vendere la, ma Lotito rimanesse alla Lazio, io non potrei comprare nessuna squadra ...

Advertising

capuanogio : La #Salernitana oggi potrebbe essere promossa in #SerieA. Quando accadrà, #Lotito avrà 30 giorni per cederla perché… - TuttoMercatoWeb : Salernitana, Mezzaroma rassicura: 'Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo' - infoitsport : Il futuro della Salernitana, parla Marco Mezzaroma: 'Non abbiamo ancora pensato alla cessione' - infoitsport : Mezzaroma: 'Non ci faremo espropriare la Salernitana' - Zaganator : RT @ilPostSport: La Salernitana tornerà in Serie A dopo oltre vent’anni, ma prima dovrà cambiare proprietari: perch… -