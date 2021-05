Sabelli Fioretti e il “voltagabbana” Michele Santoro

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Solo i cretini non cambianoIl Fatto Quotidiano, pagina 12, di Claudio. Solo i cretini non cambiano idea. Frase ormai famosissima anche se cretina. Sarebbe una frase intelligente se fosse completa. Perché se cambi idea devi almeno avere il pudore di dire chi o che cosa ti ha fatto cambiare idea. lo ero del Pci, ma poi c’è stata l’invasione dell’Ungheria e ho stracciato la tessera. lo facevo il tifo per la Lazio, ma poi mi accorsi che c’erano troppi fascisti fra i dirigenti e i giocatori. lo stavo bene con mia moglie, ma poi ho scoperto che mi tradiva col mio migliore amico. lo ero felice di lavorare in quel giornale, ma poi è arrivato un direttore antipatico. Cambiare idea è un diritto. Ve lo dico io che ho passato anni a intervistare gente sul tema dei “”. Ricordo arrampicate ...