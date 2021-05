Pd Municipio VIII: candidatura Gualtieri autorevole (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “La disponibilita’ a partecipare alle primarie del Centrosinistra per la candidatura a Sindaco, comunicata da Roberto Gualtieri, e’ una bella notizia per la coalizione Insieme per Roma. Gualtieri, sia nel suo impegno da europarlamentare sia da Ministro dell’Economia, ha sempre dimostrato competenza e passione al servizio delle persone.” “Una figura cosi’ autorevole puo’ rappresentare davvero una possibilita’ per costruire la rinascita della nostra citta’ dopo anni di declino. Ora al lavoro affinche’ le primarie siano un’occasione per definire meglio il profilo della coalizione e condividere le priorita’ su cui lavorare.” “Quante piu’ proposte e candidature ci saranno tanto piu’ si arricchiremo di politica concreta il percorso, al di la’ di chiacchiere astratte che lasciamo il tempo che trovano. Per questo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “La disponibilita’ a partecipare alle primarie del Centrosinistra per laa Sindaco, comunicata da Roberto, e’ una bella notizia per la coalizione Insieme per Roma., sia nel suo impegno da europarlamentare sia da Ministro dell’Economia, ha sempre dimostrato competenza e passione al servizio delle persone.” “Una figura cosi’puo’ rappresentare davvero una possibilita’ per costruire la rinascita della nostra citta’ dopo anni di declino. Ora al lavoro affinche’ le primarie siano un’occasione per definire meglio il profilo della coalizione e condividere le priorita’ su cui lavorare.” “Quante piu’ proposte e candidature ci saranno tanto piu’ si arricchiremo di politica concreta il percorso, al di la’ di chiacchiere astratte che lasciamo il tempo che trovano. Per questo ...

