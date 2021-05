Omicidio Tortolì | catturato l’assassino

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ statoil 29enne pakistano che ieri all’alba si è introdotto a casa della sua ex compagna Paola Piras e l’ha aggredita. Nella colluttazione è rimasto ucciso il figlio 19enne di lei, che era intervenuto per difenderla, si tratta di Mirko Farci. Il 29enne, Malih Shahid è stato fermato dalla polizia e ora verrà sottoposto ad interrogatorio. L’uomo si era introdotto in casa salendo dalla grondaia, e aveva subito ferito la donna. Il figlio si è poi frapposto per pararla dai colpi, e lì il 29enne gli ha sferrato il fendente mortale. Paola Piras è ricoverata in gravi condizioni, ed è stata sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico. Intanto per il web si alza la rabbia per la morte del giovane, tanti i commenti di cordoglio e solidarietà per questa vita spezzata troppo presto, che voleva solo difendere la mamma dalla cieca furia omicida ...