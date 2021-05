**Mo: Letta, ‘Italia chieda intervento per immediato cessate il fuoco’** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “La situazione in Israele è tornata drammatica. La priorità è ora evitare nuove vittime e una nuova guerra. L’Italia deve farsi portavoce di un intervento della comunità internazionale e chiedere un intervento del Quartetto del Medio Oriente, per un immediato cessate il fuoco”. Lo sottolinea il segretario del Pd, Enrico Letta. “L’Italia insieme all’Europa deve promuovere una soluzione che sia il primo passo verso una pace duratura, evitando di riproporre schemi che continuano ad alimentare tensioni e risentimenti. Questo potrà accadere solo se la comunità internazionale avrà la forza e l’autorità di garantire il rispetto della legalità: Hamas e Jihad islamica devono interrompere il lancio di razzi e da parte sua Israele deve interrompere i bombardamenti su Gaza e di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “La situazione in Israele è tornata drammatica. La priorità è ora evitare nuove vittime e una nuova guerra. L’Italia deve farsi portavoce di undella comunità internazionale e chiedere undel Quartetto del Medio Oriente, per unil fuoco”. Lo sottolinea il segretario del Pd, Enrico. “L’Italia insieme all’Europa deve promuovere una soluzione che sia il primo passo verso una pace duratura, evitando di riproporre schemi che continuano ad alimentare tensioni e risentimenti. Questo potrà accadere solo se la comunità internazionale avrà la forza e l’autorità di garantire il rispetto della legalità: Hamas e Jihad islamica devono interrompere il lancio di razzi e da parte sua Israele deve interrompere i bombardamenti su Gaza e di ...

Advertising

TV7Benevento : **Mo: Letta, 'Italia chieda intervento per immediato cessate il fuoco'**... - TV7Benevento : Mo: Letta sente ambasciatrice Palestina e partecipa a presidio solidarietà Israele... - lorenzolume : @florastr marò!... mo' Letta schiatta per quanto rosica... ?? - franco_dimuro : RT @JUREGRANDE: Ho sentito, al #tg3, la previsione secca di #Letta: #Gualtieri 'sarà!' il sindaco di #Roma. Mo' me lo segno (cit Troisi) - godispog2 : @transmascrights eeee lho letta 4/5 anni fa mo chiedi troppo -