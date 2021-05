Italia, continua il dibattito politico su coprifuoco e parametri: cabina regia lunedì 17 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 17 maggio in Italia potrebbero cambiare i parametri che definiscono i colori delle regioni; centrodestra in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori e cancellare il coprifuoco Nelle prossime settimane in Italia molto probabilmente cambieranno i parametri che definiscono i colori delle regioni ma non c’è ancora l’accordo nella maggioranza su coprifuoco e riaperture, con il centrodestra in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare il coprifuoco delle 22:00. continua il dibattito politico in Italia del Governo sull’opportunità di come e quando allentare le regole sul divieto di circolazione notturna. Ad ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 17inpotrebbero cambiare iche definiscono i colori delle regioni; centrodestra in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori e cancellare ilNelle prossime settimane inmolto probabilmente cambieranno iche definiscono i colori delle regioni ma non c’è ancora l’accordo nellaranza sue riaperture, con il centrodestra in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare ildelle 22:00.ilindel Governo sull’opportunità di come e quando allentare le regole sul divieto di circolazione notturna. Ad ...

