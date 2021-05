I programmi in tv oggi | 13 maggio 2021 | in primo piano film e attualità

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 maggio 2021) Su Canale 5 First – Iluomo, su Sky Cinema Fuga per il futuro. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica diil contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Rai Movie alle 21.10 propone Attacco al potere- L’agente di sicurezza alla Casa Bianca Mike Banning viene sollevato dal suo incarico in seguito alla tragica morte della First Lady. L’occasione ...