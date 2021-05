Giro a ruota libera – La quinta tappa è dedicata allo sprint: specialità per incoscienti del pedale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da Modena a Cattolica, 175 chilometri di piatta via Emilia dove il ciclismo è anima e cuore della gente. Fugge la strada più che i corridori di un’ora sola, i gregari delle piccole squadre inseguono glorie passeggere, occupano prezioso tempo nelle dirette tv, sponsor e patron gioiscono. Il popolo delle due ruote ama gli ultimi che fanno i primi, i pensieri di tutti si perdono in sogni di (forse) impossibili vittorie. Dal mare di Romagna soffia il vento, occhi e nasi dividono l’aria, cantava Gino Paoli, le bici come navicelle. Il vento, sanno i gregari, stoppa senza ricompense. E poi, oggi, più che la folata, conta la volata. Già. La quinta tappa del Giro Recovery è consacrata alla pericolosa e spettacolare arte dello sprint, specialità per arditi, coraggiosi ed incoscienti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da Modena a Cattolica, 175 chilometri di piatta via Emilia dove il ciclismo è anima e cuore della gente. Fugge la strada più che i corridori di un’ora sola, i gregari delle piccole squadre inseguono glorie passeggere, occupano prezioso tempo nelle dirette tv, sponsor e patron gioiscono. Il popolo delle due ruote ama gli ultimi che fanno i primi, i pensieri di tutti si perdono in sogni di (forse) impossibili vittorie. Dal mare di Romagna soffia il vento, occhi e nasi dividono l’aria, cantava Gino Paoli, le bici come navicelle. Il vento, sanno i gregari, stoppa senza ricompense. E poi, oggi, più che la folata, conta la volata. Già. LadelRecovery è consacrata alla pericolosa e spettacolare arte delloper arditi, coraggiosi eddel ...

