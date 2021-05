Don Matteo 13 | ritorna Anceschi | senza la moglie | dura reazione della Miconi

Advertising

xuxanonsochisia : Da vera citofoner non posso che sentire la mancanza di Laura in don Matteo - mat_ild3_ : RT @pollettaa_: 1 voto laura e anceschi (don matteo) - allmyfavourite2 : @pollettaa_ Anna e Marco (Don Matteo) - sparklesoflux : visto il sondaggio sulle ship della rai adesso voglio sapere quale coppia preferite di Don Matteo - sparklesoflux : RT @pollettaa_: 4 voti giulio e patrizia (don matteo) loro sfondo di ogni mio pranzo dai nonni quando andavo alle elementari -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Scoppia il caso in13 . Dopo quella che appare come l'ufficialità del ritorno di Flavio Insinna nella fiction, giunge notizia che il suo Capitano Anceschi resterà solo . Secondo quanto riporta in anteprima ...A lanciare l'allarme è statoStaniford, attivista e presidente di Salmon Watch. Attenti a che ... Il conduttoreViviani ha parlato della qualità della carne e quali accorgimenti seguire per ...C’è un modo per sapere se il salmone che stiamo per acquistare è stato attaccato dai parassiti: basta un dito Il salmone non è tutto uguale. E bisogna sapere riconoscere se è buono oppure se è stato a ...La parrocchia leccese di Santa Maria della luce in San Matteo, si prepara a vivere la festa di Santa Rita da Cascia.