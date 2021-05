CorSport: sono bastati tre minuti per capire l’enormità del talento del Napoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Due partite e nove gol. Quattro allo Spezia e cinque all’Udinese. Il Corriere dello Sport scrive: “Se per caso ci fossero stati ancora dubbi sulla enormità del talento di cui il Napoli è in possesso, sono bastati tre minuti per farsene una ragione e rassegnarsi, per stropicciarsi gli occhi e mettere tutt’assieme, nelle sfide della partita, una serie di capolavori tecnici che da soli sono sufficienti a ricordare cosa si nasconda in questa squadra”. E continua: “In centottanta secondi, o qualcosa del genere, il calcio esce dai confini della banalità e diventa arte, che seduce e ipnotizza l’Udinese, la lascia probabilmente senza parole sul controllo orientato di Osimhen (su Zeehelaar) che Zielinski accomoda di porta dopo la prodezza di Musso, e poi la disorienta sulla parabola che Fabian ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Due partite e nove gol. Quattro allo Spezia e cinque all’Udinese. Il Corriere dello Sport scrive: “Se per caso ci fossero stati ancora dubbi sulla enormità deldi cui ilè in possesso,treper farsene una ragione e rassegnarsi, per stropicciarsi gli occhi e mettere tutt’assieme, nelle sfide della partita, una serie di capolavori tecnici che da solisufficienti a ricordare cosa si nasconda in questa squadra”. E continua: “In centottanta secondi, o qualcosa del genere, il calcio esce dai confini della banalità e diventa arte, che seduce e ipnotizza l’Udinese, la lascia probabilmente senza parole sul controllo orientato di Osimhen (su Zeehelaar) che Zielinski accomoda di porta dopo la prodezza di Musso, e poi la disorienta sulla parabola che Fabian ...

