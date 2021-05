Calcio | Klopp | ' complimenti a Guardiola | il miglior allenatore del mondo'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - ""Il City ha una squadra incredibile e ildel". Queste le parole del tecnico del Liverpool Juergen, con le quali si congratula con Pepe il Manchester City per la recente conquista della Premier League La sconfitta per 2-1 del Manchester United contro il Leicester ieri sera ha permesso adi conquistare la sua terza Premier League, la quinta del City negli ultimi 10 anni.

