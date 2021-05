Viola il coprifuoco | ragazzo preso a calci da un carabiniere L’Arma apre un inchiesta video

(Di martedì 11 maggio 2021) Sono in corso accertamenti da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli in merito a quanto riin undiffuso sul web, nel quale si vede unprendere aa un giovane con le mani alzate in quanto sorin strada durante il. Il fatto sarebbe accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. Il comando del: “Fatto inconciliabile con i nostri valori” Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli in una nota fa sapere di aver “immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti del, valori di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti Carabinieri che, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viola coprifuoco

Aveva violato ildelle 22 in vigore per contrastare l'emergenza sanitaria da covid - 19, ed è stato preso a calci da un carabiniere.... afferma invece che ilnon avrebbe "basi scientifiche" Favorevole a uno slittamento orario anche Antonella, immunologa dell'Università di Padova, secondo cui spostare il divieto di ...L’incidente nella notte: illesi sia il ragazzino che l’amico che gli sedeva accanto. Peugeot distrutta e verbale di 5.600 euro. Più multa per aver violato il coprifuoco ...E' diventato virale in rete un video postato dalla pagina Instagram 'Welcome To Favelas' che ritrae presumibilmente un carabiniere prendere a calci un ragazzo. E' la stessa pagina a spiegare che l'epi ...